Україна наповнена ФСБешниками, які розвалюють її зсередини - Байден

https://racurs.ua/ua/n165945-ukrayina-napovnena-fsbeshnykamy-yaki-rozvaluut-yiyi-zseredyny-bayden.html

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Джозеф Байден на прес-конференції щодо першого року свого президентства зробив чимало заяв, які стосуються й України.

США не приберуть своїх військ з Європи, вони готові домовлятися з Росією щодо нерозміщення стратегічних озброєнь в Україні, але у разі війни РФ з Україною, російським банкам буде заборонено операції з доларом.

На думку Байдена, Путін не хоче війни із Заходом і остаточно не вирішив, нападати чи ні.

Я припускаю, що Путін рушить. Він має щось зробити, — сказав Байден про Путіна на пресконференції.

Він зазначив, що Росія набагато сильніша за Україну у військовому відношенні і переможе у разі конфлікту, але ціна перемоги та наслідки нападу будуть високі. При цьому Байден наголосив, що невідомо скільки часу російським військам доведеться залишатися на українській території.

За словами Байдена, нині в Україні присутні співробітники Федеральної служби безпеки РФ, які мають на меті підірвати єдність країни щодо Росії та просувати інтереси Москви.

На його думку, РФ перевіряє західних лідерів. За його словами, відповідь на будь-яке російське вторгнення залежатиме від масштабу дій Москви і від того, чи союзники США сваритимуться через те, як реагувати.

Утім, Україна не вступить до НАТО найближчим часом, вважає Байден, оскільки «не відповідає усім критеріям».

Крім того, Байден дав зрозуміти, що США не виключають введення обмежень проти енергетичного сектору РФ.

Всі кажуть про те, що Росія контролює постачання енергоносіїв, які споживає Європа. І що? Те, що вони заробляють, становить близько 45% від їхньої економіки, — наголосив президент США.

Байден додав, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. дол., внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення.

У Путіна є простий вибір — сказав Байден — деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки. У разі нападу Росія зазнає великих людських втрат, — заявив амеркианський лідер.



Санкції, які можуть запровадити США щодо РФ, залежать від дій Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні заявив, що українцям не потрібно панікувати та накручувати себе через новини про можливу повномасштабну війну з Росією.