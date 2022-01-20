Украина наполнена ФСБешниками, которые разваливают ее изнутри — Байден

https://racurs.ua/n165945-ukraina-napolnena-fsbeshnikami-kotorye-razvalivaut-ee-iznutri-bayden.html

Ракурс

Джозеф Байден на пресс-конференции по поводу первого года своего президентства сделал немало заявлений, касающихся и Украины.

США не уберут свои войска из Европы, они готовы договариваться с Россией по поводу неразмещения стратегических вооружений в Украине, но в случае войны РФ с Украиной, российским банкам будут запрещены операции с долларом.

По мнению Байдена, Путин не хочет войны с Западом и окончательно не решил, нападать или нет.

Я предполагаю, что Путин пойдет. Он должен что-то сделать, — сказал Байден о Путине на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае конфликта, но цена победы и последствия нападения будут высоки. При этом Байден подчеркнул, что неизвестно, сколько времени российским войскам придется оставаться на украинской территории.

По словам Байдена, в настоящее время в Украине присутствуют сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, цель которsых — подорвать единство страны по отношению к России и продвигать интересы Москвы.

По его мнению, РФ проверяет западных лидеров. Ответ на любое российское вторжение будет зависеть от масштаба действий Москвы и от того, будут ли союзники США ссориться из-за того, как реагировать.

Впрочем, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, считает Байден, поскольку «не отвечает всем критериям».

Кроме того, Байден дал понять, что США не исключают введение ограничений против энергетического сектора РФ.

Все говорят о том, что Россия контролирует поставки энергоносителей, потребляемых Европой. И что? То, что они зарабатывают, составляет около 45% их экономики, — подчеркнул президент США.

Байден добавил, что США направили Украине современную военную технику на сумму 600 млн. долл., в результате чего Россия столкнется с тяжелыми потерями в случае вторжения.

У Путина есть простой выбор, сказал Байден, деэскалация и дипломатия или вторжение и последствия. В случае нападения Россия понесет большие человеческие потери, — заявил американский лидер.



Санкции, которые могут ввести США по отношению к РФ, зависят от действий России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможной полномасштабной войне с Россией.