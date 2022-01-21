https://racurs.ua/n165987-korrupciu-na-obekte-v-chernobyle-skryvali-v-energoatome-smi-slili-zapis.html

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается — журналисты программы «Схемы» обнародовали аудиозапись из кабинета чиновника «Энергоатома», на котором чиновники обсуждают, как скрыть срыв строительства стратегического объекта на Чернобыльской АЭС.

На записи обсуждают возможное объяснение исчезновения средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом говорится в расследовании журналистов.

Сообщается, что руководители «Энергоатома» избрали исполнителя для строительства без тендера. Менеджмент заключил непубличный договор на 422 млн грн с фирмой «КВР». В течение 2021 года «Энергоатом» перечислил этой фирме более миллиарда гривен, однако сам объект до сих пор не ввели в эксплуатацию. Оплаты проходили не публично.

На опубликованной аудиозаписи есть голос, похожий на голос Николая Божко — руководителя «Атомпроектинжиниринга», подразделения «Энергоатома». Именно это подразделение выступает заказчиком строительства.

Вы понимаете, что деньги ушли, проданы, сп***жены (украдены — ред.) и так далее. Нужно находить другие источники финансирования и к тому же их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не очень понимаем, — заявил он.

Разговор был записан 28 декабря 2020 года в кабинете Божко, где присутствовали представители частных подрядчиков и субподрядчиков, которые осваивали средства госбюджета на строительство объекта на ЧАЭС. Из аудиозаписи следует, что Божко предлагает им скрыть коррупцию через фиктивные сметы об оплате за старые контракты, или создать непубличную закупку с новым подрядчиком.

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле является стратегически важным объектом. До 2021 года Украине приходилось платить России ежегодно от 150 до 200 млн дол. за утилизацию ядерного топлива.

Напомним, ранее мы сообщали, что запись предполагаемого разговора лидера украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков так называемой ДНР Дениса Пушилина появилась в сети. Разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем ​​рождения и Днем победы.