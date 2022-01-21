https://racurs.ua/ua/n165987-korupciu-na-obiekti-v-chornobyli-pryhovuvaly-v-energoatomi-zmi-zlyly-zapys.html

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Боротьба з корупцією в Україні триває — журналісти програми «Схеми» оприлюднили аудіозапис із кабінету посадовця «Енергоатому», на якому чиновники обговорюють, як приховати зрив будівництва стратегічного об'єкта на Чорнобильській АЕС.

На записі обговорюють можливе пояснення зникнення коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі. Про це йдеться в розслідуванні журналістів.

Повідомляється, що керівники «Енергоатому» обрали виконавця будівництва без тендеру. Менеджмент уклав непублічний договір на 422 млн грн із фірмою «КВР». Упродовж 2021 року «Енергоатом» перерахував цій фірмі понад мільярд грн, проте сам об'єкт досі не ввели в експлуатацію. Оплати проходили непублічно.

На опублікованому аудіозаписі є голос, схожий на голос Миколи Божка — керівника «Атомпроектінжинірингу», підрозділу «Енергоатому». Саме цей підрозділ виступає замовником будівництва.

Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені (вкрадені — ред.) і таке інше. Потрібно знаходити інші джерела фінансування й до того ж їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не дуже розуміємо, — заявив він.

Розмова була записана 28 грудня 2020 року в кабінеті Божка, де були присутні представники приватних підрядників та субпідрядників, які освоювали кошти держбюджету на будівництво об'єкту на ЧАЕС. З аудіозапису випливає, що Божко пропонує їм приховати корупцію через фіктивні кошториси про оплату за старі контракти, або ж утворити непублічну закупівлю з новим підрядником.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі є стратегічно важливим об'єктом. До 2021 року Україні доводилося сплачувати Росії щорічно від 150 до 200 млн дол. за утилізацію ядерного палива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що запис ймовірної розмови лідера української партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і ватажка бойовиків так званої ДНР Дениса Пушиліна з’явився в мережі. Розмова відбулася 9 травня 2015 року. Медведчук подзвонив Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом» — його днем народження та Днем перемоги.