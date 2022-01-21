https://racurs.ua/n165989-napadeniem-schitaetsya-peresechenie-granicy-soldatom-rf-blinken.html

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Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

Он заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, но надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО. Об этом он рассказал в интервью ZDF.

Если российский солдат пересечет границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи, — заявил он.

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море из-за наращивания российских войск на границе с Украиной. Мадрид также рассматривает возможность разрядки истребителей в Болгарию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласовали позицию относительно последствий для России в случае вторжения на территорию Украины. Они обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России. Джонсон подчеркнул важность совместной работы союзников по НАТО над скоординированным ответом.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России на территорию Украины до сих пор остается возможным. Международное новостное агентство Reuters обнародовало снимки со спутников, запечатлевших военную технику России на нескольких полигонах вблизи Украины.

Источник: ZDF