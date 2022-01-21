Блінкен. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165989-napadom-vvajatymetsya-peretyn-kordonu-soldatom-rf-blinken.html

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Ентоні Блінкен, держсекретар США, заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Він заявив, що не очікує прориву в переговорах з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві, але сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій з США і НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю ZDF.

Якщо російський солдат перетне кордон України, то це означає, що перед нами серйозна проблема, явний напад на Україну. Будь то хоч один солдат, хоч тисячі, — заявив він.

Натомість Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Мадрид також розглядає можливість виряджання винищувачів до Болгарії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц узгодили позицію щодо наслідків для РФ у випадку вторгнення на територію України. Вони обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого коштуватиме для Росії. Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО над скоординованою відповіддю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення РФ на територію України досі залишається можливим. Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила знімки зі супутників, які зафільмували військову техніку РФ на кількох полігонах поблизу України.

Джерело: ZDF