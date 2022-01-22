Всемирный день снега выпадает на 23 января, фото:

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Ракурс

23 января ежегодно в мире отмечается День ручного письма (День почерка). Цель этого праздника — напомнить людям об уникальности ручного письма и необходимости практиковаться в нем, а также о неповторимости почерка каждого человека.

Инициатором Дня стала Ассоциация производителей письменных принадлежностей.

Стоит добавить, что 23 января родился Джон Хэнкок — американский государственный деятель, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США.

История ручного письма исчисляется тысячелетиями, однако в наши дни, с растущей популярностью компьютеров и современных средств связи, люди все меньше выражают свои мысли, записывая их собственноручно.

Также в предпоследнее воскресенье января, которое в этом году приходится на 23 января, отмечают Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта). Этот праздник был введен в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни, чтобы зимние виды спорта воспринимались не только как соревнования, но и как вид развлечений.

В этот день проводятся «снежные фестивали», в ходе которых дети и взрослые имеют возможность «наслаждаться снегом».

Православная церковь в этот день чествует святого Григория, епископа города Нисы, жившего в IV веке. По его инициативе на II Вселенском Соборе был дополнен Никейский символ веры. Умер он в глубокой старости в 395 году.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, каким будет лето.

Народные приметы: