Всесвітній день снігу припадає на 23 січня, фото:

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Ракурс

23 січня у світі щороку відзначається День ручного письма (День почерку). Мета цього свята — нагадати людям про унікальність ручного письма та необхідність практикуватися в ньому, а також про неповторність почерку кожної людини.

Ініціатором Дня стала Асоціація виробників письмового приладдя.

Варто додати, що 23 січня народився Джон Хенкок — американський державний діяч, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності США.

Історія ручного письма обчислюється тисячоліттями, проте в наші дні, зі зростаючою популярністю комп’ютерів та сучасних засобів зв’язку люди все менше висловлюють свої думки, пишучи їх власноручно.

Також в передостанню неділю січня, яка цього року припадає на 23 січня, відзначають Всесвітній день снігу (Міжнародний день зимових видів спорту). Це свято було запроваджене у 2012 році за ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Мета свята — підвищити інтерес до зимових видів спорту та залучити молодь до активного способу життя, щоб зимові види спорту сприймалися не лише як змагання, а й як вид розваг.

Цього дня проводять «сніжні фестивалі», в ході яких діти та дорослі мають можливість «насолодитися снігом».

Православна церква цього дня вшановує святого Григорія, єпископа міста Ніси, який жив у IV столітті. За його ініціативою на ІІ Вселенському Соборі, був доповнений Нікейський символ віри. Помер він у глибокій старості у 395 році.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.

Народні прикмети: