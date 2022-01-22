23 січня відзначають Всесвітній день снігуhttps://racurs.ua/ua/n166048-23-sichnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-snigu.htmlРакурс
23 січня у світі щороку відзначається День ручного письма (День почерку). Мета цього свята — нагадати людям про унікальність ручного письма та необхідність практикуватися в ньому, а також про неповторність почерку кожної людини.
Ініціатором Дня стала Асоціація виробників письмового приладдя.
Варто додати, що 23 січня народився Джон Хенкок — американський державний діяч, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності США.
Історія ручного письма обчислюється тисячоліттями, проте в наші дні, зі зростаючою популярністю комп’ютерів та сучасних засобів зв’язку люди все менше висловлюють свої думки, пишучи їх власноручно.
Також в передостанню неділю січня, яка цього року припадає на 23 січня, відзначають Всесвітній день снігу (Міжнародний день зимових видів спорту). Це свято було запроваджене у 2012 році за ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).
Мета свята — підвищити інтерес до зимових видів спорту та залучити молодь до активного способу життя, щоб зимові види спорту сприймалися не лише як змагання, а й як вид розваг.
Цього дня проводять «сніжні фестивалі», в ході яких діти та дорослі мають можливість «насолодитися снігом».
Православна церква цього дня вшановує святого Григорія, єпископа міста Ніси, який жив у IV столітті. За його ініціативою на ІІ Вселенському Соборі, був доповнений Нікейський символ віри. Помер він у глибокій старості у 395 році.
У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.
Народні прикмети:
- ясна погода цього дня обіцяє жарке літо;
- вітряна погода цього дня — до грозового літа;
- якщо йде сухий сніг — літо буде посушливим;
- якщо йде мокрий сніг — літо буде дощовим;
- якщо сніг почав танути наприкінці дня — завершення літа буде дощовим;
- іній на стовбурах дерев цього дня — до неврожаю і поганої риболовлі;
- безхмарне ясне небо цього дня обіцяє ранню весну.