Полиомиелит в Украине обнаружили на Закарпатье

https://racurs.ua/n166121-poliomielit-v-ukraine-obnarujili-na-zakarpate.html

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Полиомиелит в Украине снова вспыхнул среди детей — уже подтвержден еще один случай заболевания на Закарпатье.

Симптомы появились 13 декабря 2021 года у ребенка во время пребывания в больнице из-за другого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (ослабление двигательной активности мышц ног). Анализы ребенка были направлены в лабораторию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Хельсинки. Там подтвердили наличие полиовируса (тип 2) в образцах. Образец от больного похож на тот, что уже был выявлен осенью прошлого года на Ровенщине.

Родители заявляют, что они отказались от вакцинации, поэтому ребенок не был привит от неизлечимой инфекции. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

Как известно, детей прививают от полиомиелита шесть раз:

в два и четыре месяца от рождения — инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

в шесть и 18 месяцев, а также в шесть и 14 лет — оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

Шести доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь. В Минздраве отмечают, что уровень охвата прививками от полиомиелита в Украине остается низким — три дозы вакцины получили только 73,3% детей в возрасте до года, на Закарпатье — 60,8%. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата прививками — 95%.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ровенской области, где недавно был зафиксирован случай полиомиелита, невакцинированных от этого заболевания детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.