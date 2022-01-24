Поліомієліт в Україні виявили на Закарпатті

https://racurs.ua/ua/n166121-poliomiielit-v-ukrayini-vyyavyly-na-zakarpatti.html

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Поліомієліт в Україні знову спалахнув серед дітей — наразі підтверджено ще один випадок захворювання на Закарпатті.

Симптоми з’явилися 13 грудня 2021 року у дитини під час перебування в лікарні через інше захворювання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (ослаблення рухової активності м’язів ніг). Аналізи дитини були надіслані до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Гельсінкі. Там підтвердили наявність поліовірусу (тип 2) у зразках. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені восени минулого року на Рівненщині.

Батьки заявляють, що вони відмовилися від вакцинації, тому малюк не був щеплений від невиліковної інфекції. Наразі триває епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

Як відомо, дітей щеплюють від поліомієліту шість разів:

у два та чотири місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін'єкції);

у шість та 18 місяців, а також у шість та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

Шести доз вакцини достатньо, щоб у дитини сформувався імунітет до поліомієліту на все життя. У МОЗ наголошують, що рівень охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні залишається низьким — три дози вакцини отримали лише 73,3% дітей віком до року, на Закарпатті — 60,8%. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення щепленнями — 95%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Рівненській області, де нещодавно було зафіксовано випадок поліомієліту, невакцинованих від цього захворювання дітей не допускатимуть до навчання. Для таких дітей будуть забезпечені інші форми навчання.