Денежный лимит на беспошлинные посылки из-за границы увеличили нардепы

https://racurs.ua/n166179-besposhlinnuu-dostavku-posylok-iz-za-granicy-uvelichili-kakoy-teper-limit.html

Ракурс

Беспошлинная доставка посылок была увеличена. Верховная Рада приняла законопроекты, которыми повысила лимит со 100 до 150 евро.

Таким образом вернули норму, действовавшую по состоянию на 2019 год. Об этом стало известно по трансляции Рады.

За законопроекты № 4278 и № 4279 проголосовало 274 и 237 народных депутатов соответственно. Теперь налогом на добавленную стоимость (20%) будет облагаться налогом только часть стоимости, превышающая лимит. Например, если товары в посылке стоят 160 евро — НДС уплачивается только с 10 евро.

Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, будут операторы почтовой связи. Уплатить НДС можно будет в течение 30 дней от даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Без изменений остаются правила личного ввоза — суммарная стоимость ввозимых товаров до 500 евро (до тысячи евро в аэропортах) налогом не облагается. Но такая возможность предоставляется только раз в три дня.

До этого, 1 июля 2019 года, налогооблагаемый лимит почтовых посылок был уменьшен со 150 евро до 100 евро. С 1 июля 2021 года украинские предприниматели получили упрощенный режим доставки посылок в страны Европейского Союза. Отныне ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и сократится время прохождения таможенного контроля.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменить минимальный порог налогообложения при покупке товаров в международных онлайн-магазинах решили в Верховной Раде.