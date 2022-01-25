Грошовий ліміт на безмитні посилки з-за кордону збільшили нардепи

https://racurs.ua/ua/n166179-bezmytnu-dostavku-posylok-z-za-kordonu-zbilshyly-yakyy-limit.html

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Безмитна доставка посилок була збільшена. Верховна Рада ухвалила законопроекти, якими підвищила ліміт зі 100 до 150 євро.

Таким чином повернули норму, яка діяла станом на 2019 рік. Про це стало відомо з трансляції Ради.

За законопроекти № 4278 та № 4279 проголосувало 274 і 237 народних депутатів відповідно. Тепер податком на додану вартість (20%) оподатковуватиметься лише частина вартості, що перевищує ліміт. Наприклад, якщо товари в посилці коштують 160 євро — ПДВ сплачується лише з 10 євро.

Відповідальними за нарахування та сплату ПДВ, якщо товар приходить в Україну через поштові служби, будуть оператори поштового зв’язку. Сплатити ПДВ можна буде протягом 30 днів від дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Без змін залишаються правила особистого ввезення — сумарна вартість ввезених товарів до 500 євро (до тисячі євро в аеропортах) податком не обкладається. Але така можливість надається тільки раз на три дні.

До цього, 1 липня 2019 року, неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі 150 євро до 100 євро. З 1 липня 2021 року українські підприємці отримали спрощений режим доставки посилок до країн Європейського Союзу. Відтепер ключові торгові платформи світу можуть виступати податковим агентом продавців, зокрема й продавців з України. Завдяки цьому для останніх суттєво спроститься процедура оформлення відправлень до країн ЄС і скоротиться час проходження митного контролю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що змінити мінімальний поріг оподаткування при купівлі товарів в міжнародних онлайн-магазинах вирішили у Верховній Раді.