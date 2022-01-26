Запуск электронных билетов в транспорте предварительно одобрила Рада

https://racurs.ua/n166227-zapusk-elektronnyh-biletov-v-transporte-predvaritelno-odobrila-rada.html

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Законопроект о запуске электронных билетов в общественном транспорте в первом чтении поддержала Верховная Рада. За такое решение во время пленарного заседания 26 января проголосовали 270 нардепов.

Согласно тексту нормативного акта, электронные билеты в общественном транспорте должны быть приравнены к бумажным проездным документам. Проект закона на рассмотрение парламента представил Кабинет министров.

Целью законопроекта является использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа, а также создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с целью обеспечения реализации одной из ключевых реформ транспортной отрасли — внедрения электронного билета, — говорится в сообщении.

Министерство инфраструктуры будет отвечать за установление образца билета и обязательных данных, которые должны содержаться. В свою очередь вопрос выдачи билетов для льготных категорий населения будут решать местные власти.