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Ракурс
Запуск електронних квитків у транспорті попередньо схвалила Рада

Запуск електронних квитків у транспорті попередньо схвалила Рада

26 січ 2022, 14:17
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Законопроект про запуск електронних квитків у громадському транспорті у першому читанні підтримала Верховна Рада. За таке рішення під час пленарного засідання 26 січня проголосували 270 нардепів.

Відповідно до тексту нормативного акту, електронні квитки у громадському транспорті мають прирівняти до паперових проїзних документів. Проект закону на розгляд парламенту подав Кабінет міністрів.


Метою законопроекту є використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі — впровадження електронного квитка, — йдеться у повідомленні.

Міністерство інфраструктури відповідатиме за встановлення зразка квитка і обов’язкових даних, які мають на ньому міститися. Натомість питання видачі квитків для пільгових категорій населення вирішуватиме місцева влада.

Джерело: Ракурс


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