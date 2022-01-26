Запуск електронних квитків у транспорті попередньо схвалила Рада

https://racurs.ua/ua/n166227-zapusk-elektronnyh-kvytkiv-u-transporti-poperedno-shvalyla-rada.html

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Законопроект про запуск електронних квитків у громадському транспорті у першому читанні підтримала Верховна Рада. За таке рішення під час пленарного засідання 26 січня проголосували 270 нардепів.

Відповідно до тексту нормативного акту, електронні квитки у громадському транспорті мають прирівняти до паперових проїзних документів. Проект закону на розгляд парламенту подав Кабінет міністрів.

Метою законопроекту є використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі — впровадження електронного квитка, — йдеться у повідомленні.

Міністерство інфраструктури відповідатиме за встановлення зразка квитка і обов’язкових даних, які мають на ньому міститися. Натомість питання видачі квитків для пільгових категорій населення вирішуватиме місцева влада.