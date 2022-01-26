Уникальную черную дыру обнаружили астрономы в соседней галактике

https://racurs.ua/n166230-unikalnuu-chernuu-dyru-obnarujili-astronomy-v-sosedney-galaktike.html

Ракурс

Уникальную черную дыру обнаружили астрономы в звездном скоплении B023-G078, расположенном в галактике Андромеда.

B023-G078 — скопление звезд, которое, по словам астрономов, было ядром небольшой галактики, в свое время лишившейся звездной оболочки. Ученые ранее уже обнаруживали подобные чистые ядра с черными дырами в центре, но их масса значительно превышала массу B023-G078.

Мы предполагали, что внутри меньших ядер мы сможем найти черные дыры промежуточного класса, но до последнего это было лишь предположение, — указывают исследователи.

Звездное скопление в Андромеде было исследовано только один раз, в результате чего ученым стала известна его масса (около 6,2 млн солнечных), но не было получено никаких данных о его структуре.

Только в 2014 году астрономы более подробно изучили B023-G078 с помощью обсерватории Джемини и космического телескопа Хабл. Ученым удалось установить, что шаровые скопления, возникшие от гравитационного взаимодействия зрелых звезд коренным образом отличаются от вышедших вследствие потери галактиками внешних слоев. Как раз внутри такого «чистого» ядра и была обнаружена черная дыра.

Напомним, черные дыры условно можно разделить на три класса. К первому классу относятся черные дыры с массой порядка десятков-сот солнечных, являющихся конечным этапом эволюции некоторых звезд. Второй класс черных дыр — сверхмассивные объекты, в миллионы раз тяжелее Солнца. Третий класс — до сих пор не регистрируемые объекты с массой, занимающей промежуточное значение между первыми двумя классами. Упомянутая черная дыра относится к третьему классу.

Источник: THE UNIVERSITY OF UTAH