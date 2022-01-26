Унікальну чорну діру виявили астрономи у сусідній галактиці

https://racurs.ua/ua/n166230-unikalnu-chornu-diru-vyyavyly-astronomy-u-susidniy-galaktyci.html

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Унікальну чорну діру виявили астрономи у зоряному скупченні B023-G078, що розміщене в галактиці Андромеда.

B023-G078 — зоряне скупчення, яке, за словами астрономів, було ядром невеликої галактики, яка свого часу позбулася зоряної оболонки. Вчені раніше вже виявляли подібні «чисті» ядра з чорними дірами в центрі, але їх маса значно перевищувала масу B023-G078.

Ми припускали, що всередині менших ядер ми зможемо знайти чорі діри проміжного класу, але до останнього це були лише припущення, — вказують дослідники.

Зоряне скупчення в Андромеді було досліджено лише один раз, внаслідок чого науковцям стала відома його маса (близько 6,2 млн сонячних), але не було отримано жодних даних про його структуру.

Лише у 2014 році астрономи більш детально вивчили B023-G078 за допомогою обсерваторії Джеміні та космічного телескопу «Хабл». Вченим вдалося встановити, що кульові скупчення, які виникли від гравітаційної взаємодії зрілих зірок докорінно відрізняються від тих, що вийшли внаслідок втрати галактиками зовнішніх шарів. Якраз всередині такого «чистого» ядра й була виявлена чорна діра.

Нагадаємо, чорні діри умовно можна поділити на три класи. До першого класу відносяться чорні діри з масою порядку десятків-сотень сонячних, які є кінцевим етапом еволюції деяких зір. Другий клас чорних дір — надмасивні об'єкти, у мільйони разів важчі за Сонце. Третій клас — досі не реєстровані об'єкти з масою, що займає проміжне значення між першими двома класами. Згадана чорна діра належить до третього класу.

Джерело: THE UNIVERSITY OF UTAH