Шахты опустели – в партии Путина требуют нашпиговать ЛДНР российским оружием

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Ракурс

Окружение Путина требует начать поставку оружия фейковым группировкам ЛНР и ДНР. Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак 26 января заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений «самопровозглашенным республикам юго-востока Украины».

В этих условиях Россия должна предоставить Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, — сказал Турчак государственному пропагандистскому телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, в «Единой России» (партия власти в РФ) «с тревогой относятся к „накачиванию“ Украины летальным оружием, поставляемым практически всеми ведущими странами НАТО в очень больших масштабах».

Турчак вспомнил поставки из США и Великобритании, которые союзники Киева организовали для защиты Украины от вероятного нападения РФ. Российское чиновник также заявил об «увеличении обстрелов Луганской и Донецкой областей», в которых «гибнут мирные люди».

А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои Бандера и Гитлер, а свастика их в знак, — сказал Турчак.

Именно поставки оружия из Москвы, по его мнению, «позволят сдерживать «явно готовящуюся Киевом военную агрессию».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также одобрил предложение своего коллеги.

Мы должны им помочь (ЛДНР — «Ракурс»). Если в ВСУ Украины постоянно идут какие-то вооружения из Великобритании, США, мы не оставим их в беде. Не берданками же им воевать, — сказал Джабаров Интерфаксу, комментируя слова Турчака.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможности поставки отдельных видов вооружений сепаратистам Донбасса заявил, что Москва выступает за выполнение минских соглашений, и Запад должен побуждать Киев к этому.

Напомним, ранее на суде ООН в Гааге Россия заявила, что оружие, используемое боевиками на Донбассе, достали из шахт. В марте 2017 года представитель РФ не стал комментировать доказательства, предоставленные украинской стороной, по использованию боевиками на Донбассе новейшего оружия, находящегося на вооружении только российской армии.

Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что боевики на Донбассе сами нашли оружие — советское или оставленное украинской армией, — заявил во время рассмотрения украинского иска в Гааге один из представителей РФ в процессе Илья Рогачев.



По его словам, главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (по терминологии представителя РФ — «Ракурс»), — это запасы советских времен, которые были на территории Украины.

Кроме того, большая часть была оставлена ​​убегающей украинской армией, считал российский дипломат.