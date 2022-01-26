Шахти спорожніли - в партії Путіна вимагають нашпигувати ЛДНР російською зброєю

https://racurs.ua/ua/n166231-shahty-sporojnily-v-partiyi-putina-vymagaut-nashpyguvaty-ldnr-rosiyskou-zbroieu.html

Ракурс

Оточення Путіна вимагає почати поставки зброї фейковим угрупованням ЛНР та ДНР. Секретар генради партії «Єдина Росія», перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак 26 січня заявив, що Москва має поставити окремі види озброєнь «самопроголошеним республікам південного сходу України».

У цих умовах Росія має надати Луганській та Донецькій народним республікам необхідну допомогу у виді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності, — сказав Турчак державному пропагандистському телеканалу «Росія 24» (ВДТРК).

За його словами, у «Єдиній Росії» (партія влади в РФ) «з тривогою ставляться до „накачування“ України летальною зброєю, яку постачають практично всі провідні країни НАТО у дуже великих масштабах».

Турчак пригадав при цьому поставки зі США та Великої Британії, які союзники Києва організували для захисту україни від ймовірного нападу РФ. Російський посадовець також заявив про «збільшення обстрілів Луганської та Донецької областей», у яких «гинуть мирні люди».

А в цей час західні куратори підштовхують українську хунту до прямого вторгнення на Донбас, озброюють нацбати, для яких герої — Бандера та Гітлер, а свастика — їх у знак, — сказав Турчак.

Саме поставки зброї з Москви, на його думку, «дозволять стримувати «військову агресію, що явно готується Києвом».

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров також схвалив пропозицію свого колеги.

Ми повинні їм (ЛДНР — «Ракурс») допомогти. Якщо у ЗСУ України постійно йдуть якісь озброєння з Великої Британії, США, ми ж не залишимо їх у біді. Не берданками ж їм воювати, — сказав Джабаров «Інтерфаксу», коментуючи слова Турчака.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у відповідь на питання щодо можливості постачання окремих видів озброєнь сепаратистам Донбасу заявив, що Москва виступає за виконання мінських угод, і Захід має спонукати Київ до цього.

Нагадаємо, раніше на суді ООН в Гаазі Росія заявила, що зброя, яку використовують бойовики на Донбасі, взяли із шахт. У березні 2017 року представник РФ не став коментувати докази, надані українською стороною, щодо використання бойовиками на Донбасі новітньої зброї, яка є на озброєнні лише російської армії.