Терроборону дополнительно вооружили в изменениях к закону о нацсопротивлении

https://racurs.ua/n166281-terroboronu-dopolnitelno-voorujili-v-izmeneniyah-k-zakonu-o-nacsoprotivlenii.html

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Рада внесла изменения к закону о национальном сопротивлении, разрешив использование дополнительного оружия отрядами территориальной обороны и засекретив методы и госзакупки для сопротивления.

Документ предусматривает полную секретность для форм, методов и средств выполнения задач в рамках движения сопротивления и предусматривает гриф секретности для всех закупок, касающихся движения национального сопротивления.

Также законопроект предусматривает выплату госпомощи для резервистов, призванных на военную службу в особый период. Им будет выплачиваться кроме ежемесячного обеспечения дополнительная финансовая помощь в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

Во втором чтении изменения в закон «Об основах национального сопротивления (№ 6302) предусматривают также разрешение использования членами добровольческих формирований территориальных общин не только личного охотничьего оружия, но и стрелкового. Обеспечение таким вооружением будет осуществляться по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Если потребуется, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения — противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК! Только что во втором чтении мы приняли документ, внесший изменения в некоторые законодательные акты, чтобы уточнить задачи и основы подготовки и ведения национального сопротивления, — прокомментировал принятие закон нардеп Юрий Мысягин («Слуга народа»).

Этот документ также призван усовершенствовать и повысить эффективность ведения движения сопротивления, поскольку им уточняются полномочия органов военного управления ВСУ и полномочия Кабмина (урегулируются вопросы денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода).

Кроме того, закон регулирует вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.

Напомним, Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 «Об основах национального сопротивления».