Територіальну оборону додатково озброїли - новий закон

https://racurs.ua/ua/n166281-terytorialnu-oboronu-dodatkovo-ozbroyily-u-zminah-do-zakonu-pro-nacsprotyv.html

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Рада внесла зміни до закону про національний спротив, дозволивши використання додаткової зброї загонами територіальної оборони і засекретивши методи та держзакупівлі для спротиву.

Документ передбачає повну секретність для форм, методів та засобів для виконання завдань у рамках руху опору та передбачає гриф секретності для всіх закупівель, що стосуються руху національного опору.

Також законопроект передбачає виплату держдопомоги для резервістів, покликаних на військову службу в особливий період. Їм виплачуватиметься, крім щомісячного забезпечення, додаткова фінансова допомога у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У другому читанні зміни до закону «Про основи національного спротиву (№ 6302) передбачають також дозвіл використання членами добровольчих формувань територіальних громад не тільки особистої мисливської зброї, але й стрілецької. Забезпечення таким озброєнням буде здійснюватися за рішенням головнокомандувача Збройних сил України.

Якщо виникне потреба, то крім гвинтівок, автоматів та кулеметів, вони отримають більш серйозні види озброєння — протитанкові ракетні комплекси або ж ПЗРК! Щойно у другому читанні ми ухвалили документ, яким внесли зміни до деяких законодавчих актів, щоб уточнити завдання та основи підготовки і ведення національного спротиву, — прокоментував ухвалення закон нардеп Юрій Мисягін («Слуга народу»).

Цей документ також покликаний вдосконалити та підвищити ефективність ведення руху опору, адже ним уточнюються: повноваження органів військового управління ВСУ і повноваження Кабміну (врегульовується питання грошової винагороди особам, які проходять військову службу під час особливого періоду).

Крім того, закон урегульовує питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час введення правового режиму воєнного стану.