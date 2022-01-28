https://racurs.ua/n166334-feyk-o-napadenii-ukrainy-na-lnr-rasprostranyali-v-chernogorii-reakciya.html

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Посольство Украины в Черногории требует от государственной телекомпании Черногории RTCG удалить новость о якобы «нападении Украины» на боевиков так называемой «ЛНР».

Украинские дипломаты заявили, что во время угрозы нападения России на Украину они были ошеломлены публикацией вещателя, которая легитимизирует пророссийских наемников на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

Призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допускать в будущем распространение информации, противоречащей официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и норм международного права, — отметили в посольстве.





Украинские дипломаты требуют предоставить им право публично опровергать ложную информацию и призвали RTCG в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

Напомним, ранее мы сообщали, ударный беспилотник Bayraktar не наносил ударов по артиллерии оккупационных войск в Донецкой области. Приспешники Кремля заявляют, что применение боевого дрона Вооруженными силами Украины — фейк.