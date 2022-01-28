https://racurs.ua/ua/n166334-feyk-pro-napad-ukrayiny-na-lnr-shyryv-movnyk-v-chornogoriyi-reakciya-posolstva.html

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Посольство України в Чорногорії вимагає від державної телекомпанії Чорногорії RTCG видалити новину про нібито «напад України» на бойовиків з так званої «ЛНР».

Українські дипломати заявили, що під час загрози нападу РФ на Україну вони були приголомшені публікацією мовника, яка легітимізує проросійських найманців на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

Закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію та не допускати в майбутньому поширення інформації, яка суперечить офіційній позиції Чорногорії щодо територіальної цілісності України та норм міжнародного права, — зазначили у посольстві.





Українські дипломати вимагають надати їм право публічно спростовувати неправдиву інформацію і закликали RTCG надалі не допускати подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, ударний безпілотник Bayraktar не завдавав ударів по артилерії окупаційних військ на Донеччині. Посіпаки Кремля заявляють, що застосування бойового дрона Збройними силами України — фейк.