Рекордные цены на газ заставили закрыться крупнейшую сеть газовых заправок

https://racurs.ua/n166429-rekordnye-ceny-na-gaz-zastavili-zakrytsya-krupneyshuu-set-gazovyh-zapravok.html

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Крупнейшая в Украине сеть газовых заправок «Укравтогаз» приостанавливает работу всех станций с 1 февраля.

Причиной этому послужили высокие цены на газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это уже третий и последний этап приостановки работы заправок. Часть из них закрылась с 1 декабря, а часть — с 1 января. Глава «Укравтогаза» Александр Ватажишин отметил, что цена на газ не меняется, и она остается очень высокой на мировых рынках.

На рынке сегодня цена — более 1 тыс. дол. за 1 тыс. кубометров. Последняя была 37−40 тысяч гривен за тысячу кубов. Это не позволяет нам удерживать клиентов — при такой закупочной цене мы не можем давать привлекательную цену для своих клиентов по сравнению с ценами других видов топлива, — объяснил он.













Он добавил, что это вынужденная мера до тех пор, пока цена на газ не стабилизируется. Но когда именно это может произойти, неизвестно. Он рассказал, что из-за высоких цен на газ страдает весь газовый рынок в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на газ в Украине упадет ниже 8 грн за кубометр — в феврале такую цену установили 38 газоснабжающих компаний. По сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену с 8,1 до 7,7 грн за куб.