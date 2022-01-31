Рекордні ціни на газ змусили закритися найбільшу мережу газових заправок

https://racurs.ua/ua/n166429-rekordni-ciny-na-gaz-zmusyly-zachynytysya-naybilshu-mereju-gazovyh-zapravok.html

Ракурс

Найбільша в Україні мережа газових заправок «Укравтогаз» призупиняє роботу всіх станцій з 1 лютого.

Причиною цьому стали високі ціни на газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це вже третій і останній етап призупинення роботи заправок. Частина з них закрилася з 1 грудня, а частина — з 1 січня. Очільник «Укравтогазу» Олександр Ватажишин зазначив, що ціна на газ не змінюється, і вона лишається дуже високою на світових ринках.

На ринку сьогодні ціна — понад 1 тис. дол. за 1 тис. кубометрів. Остання була 37−40 тисяч гривень за тисячу кубів. Це не дозволяє нам утримувати клієнтів — за такої закупівельної ціни ми не можемо давати привабливу ціну для своїх клієнтів у порівнянні з цінами інших видів палива, — пояснив він.













Він пояснив, що це вимушений захід до того часу, доки ціна на газ не стабілізується. Але коли саме це може статися — невідомо. Він розповів, що через високі ціни на газ страждає весь газовий ринок в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на газ в Україні впаде нижче 8 грн за кубометр — у лютому таку ціну встановили 38 газопостачальних компаній. У порівнянні із січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,1 до 7,7 грн за куб.