Переполненный порт «Черноморск». Фото: dilova.com.ua

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Морской торговый порт «Черноморск» под Одессой переполнен подержанными и новыми автомобилями из Кореи.

Ситуация сложилась сложная, поскольку некуда разгружать и следующую партию автомобилей, ожидаемую в начале февраля. Задержки с вывозом авто со склада вызваны новыми индикативными ценами (которые используют вместо реальных цен на авто при расчете величины таможенных пошлин и платежей) на автомобили, импортируемые из Кореи. Тарифы завышены в среднем на 2 тыс. долл. за одну машину. Об этом сообщает издание «Деловая Одесса».

По информации издания Ukrainian Shipping Magazine, с 10 января стоимость загрузки и выгрузки машин в порту выросла с 18,8 долл. до 47 долл. за единицу. Цена не учитывает налог на добавленную стоимость. Вместе с налогом сумма за выгрузку одного авто теперь составляет 56,4 долл.

Отмечается, что в конце января с судна Yong Shin в порту «Черноморск» выгрузили 1 тыс. 432 автомобиля из Кореи. К тому времени на складах уже находились почти 1 тыс. 200 подержанных машин. А в начале февраля ожидается прибытие еще 1 тыс. 300 автомобилей. Партии авто были заказаны в ноябре-декабре прошлого года, до введения индикативных цен. После введения индикативов количество отгруженных корейских авто уменьшилось в два раза.

Администрация порта уже подсчитала убытки — лишь в феврале они составят почти 1 млн, а к концу года они достигнут 25 млн грн. Руководство «Черноморска» направило в Гостаможню официальное письмо с требованием пересмотреть индикативные цены при растаможке авто, и установить их на справедливом уровне.

Напомним, в Украине благодаря приложению «Дія» можно подать необходимые документы, оплатить таможенные пошлины и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме.

Источники: «Деловая Одесса», Ukrainian Shipping Magazine