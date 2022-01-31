Переповнений порт «Чорноморськ». Фото: dilova.com.ua

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Морський торговий порт «Чорноморськ» під Одесою переповнений уживаними та новими автомобілями з Кореї.

Ситуація склалася складна, оскільки немає куди розвантажувати та наступну партію автівок, очікувану на початку лютого. Затримки з вивезенням авто зі складу спричинені новими індикативними цінами (які використовують замість реальних цін на авто під час розрахунку величини митних зборів і платежів) на автомобілі, імпортовані з Кореї. Тарифи завищені в середньому на 2 тис. дол. за одну машину. Про це повідомляє видання «Ділова Одеса».

За інформацією видання Ukrainian Shipping Magazine, з 10 січня вартість завантаження та вивантаження легковиків у порту зросла з 18,8 дол. до 47 дол. за одиницю. Ціна не враховує податку на додану вартість. Разом із податком сума за вивантаження одного авто тепер становить 56,4 дол.

Зазначається, що наприкінці січня з судна Yong Shin у порту «Чорноморськ» вивантажили 1 тис. 432 автомобілі з Кореї. На той час на складах вже перебували майже 1 тис. 200 вживаних машин. А на початку лютого очікується прибуття ще 1 тис. 300 автомобілів. Партії авто були замовлені у листопаді-грудні минулого року, до введення індикативних цін. Після введення індикативів кількість відвантажених корейських авто зменшилася вдвічі.

Адміністрація порту вже підрахувала збитки — лише в лютому становитимуть майже 1 млн, а до кінця року вони досягнуть 25 млн грн. Керівництво «Чорноморська» направило до Держмитниці офіційного листа з вимогою переглянути індикативні ціни при розмитненні авто, та встановити їх на справедливому рівні.

Нагадаємо, в Україні завдяки застосунку «Дія» можна подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.

Джерела: «Ділова Одеса», Ukrainian Shipping Magazine