Блогер создал рекордно крупный пауэрбанк. Скриншот с видео

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Ракурс

Пауэрбанк с рекордной емкостью создал китайский техноблогер под ником Handy Geng.

Кастомный портативный аккумулятор получил рекордную для этого класса устройств емкость и выходную мощность. На создание необычного аксессуара блогера вдохновили друзья — ему просто надоело, что у них есть пауэрбанки большей емкости, чем у него. Об этом блогер заявил на собственном YouTube-канале Handy Geng.

Умельцу удалось вручную собрать гигантский портативный аккумулятор на 27 тыс. мегаампер. Устройство он оснастил 60 розетками. Кастомный аккумулятор поддерживает выходное напряжение до 220 В и способен одновременно заряжать до 20 смартфонов, планшетов или ноутбуков.

Также устройство может заряжать индукционную плиту, телевизор и стиральную машину. Все это можно делать одновременно без риска короткого замыкания или перегрева. Однако о портативности аккумулятора речь не идет, поскольку для его транспортировки нужен грузовик.

Напомним, компания CEP Energy собирается построить на юго-востоке Австралии самый большой аккумулятор из когда-либо созданных человеком. Мощность его составит 1,2 гигаватта. Это в восемь раз больше, чем у подобной установки Илона Маска.