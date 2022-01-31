Блогер створив рекордно великий павербанк. Скріншот з відео

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Ракурс

Павербанк з рекордною місткістю створив китайський техноблогер під ніком Handy Geng.

Кастомний портативний акумулятор отримав рекордну для цього класу пристроїв місткість та вихідну потужність. На створення незвичайного аксесуара блогера надихнули друзі — йому просто набридло, що у них є павербанки більшої місткості, ніж у нього. Про це блогер заявив на власному YouTube-каналі Handy Geng.

Умільцю вдалося вручну зібрати гігантський портативний акумулятор на 27 тис. мегаампер. Пристрій він оснастив 60 розетками. Кастомний акумулятор підтримує вихідну напругу до 220 В та здатний одночасно заряджати до 20 смартфонів, планшетів або ноутбуків.

Також пристрій може заряджати індукційну плиту, телевізор та пральну машину. Все це можна робити одночасно без ризику короткого замикання або перегріву. Однак про портативність акумулятора мови не йде, оскільки для його транспортування потрібна вантажівка.

Нагадаємо, компанія CEP Energy збирається побудувати на південному сході Австралії найбільший акумулятор з коли-небудь створених людиною. Потужність її складе 1,2 гігавата. Це у вісім разів більше, ніж у подібної установки Ілона Маска.