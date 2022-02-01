Вашингтон эвакуирует семьи дипломатов из Беларуси

https://racurs.ua/n166456-vashington-evakuiruet-semi-diplomatov-iz-belarusi.html

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Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Беларуси членов семей госслужащих из-за «произвольного правоприменения, риска быть задержанным, а также вызывающего беспокойство скопления российских вооруженных сил у границы Беларуси с Украиной».

Об этом сообщается на сайте ведомства. В США также порекомендовали американцам воздержаться от поездок в Беларусь.

Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать, — говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

24 января в МИД Украины сообщали, что об отъезде части дипломатов и членов семей Киев уведомили США, Великобритания, Австралия и Германия. Позднее власти Канады поручили детям дипломатов покинуть территорию Украины вместе с сопровождающими их родственниками из-за «наращивания российской военной мощи».

В связи с эскалацией напряженности на границе РФ и Украины, куда Россия стягивает войска, США и страны Европы объявили, что могут ввести жесткие санкции в случае, если российские войска перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.

Западные страны начали оказывать помощь Украине, в том числе это касается поставок вооружения. США заявили, что готовы перебросить в Европу восемь с половиной тысяч военных, и продолжают отправлять Украине военную помощь.

В феврале на территории Беларуси пройдут масштабные учения вооруженных сил Беларуси и России «Союзная решимость».