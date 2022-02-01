Вашингтон евакуює сім'ї дипломатів з Білорусі

https://racurs.ua/ua/n166456-vashyngton-evakuuie-sim-yi-dyplomativ-z-bilorusi.html

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Держдепартамент США розпорядився евакуювати з Білорусі членів сімей держслужбовців через «довільне правозастосування, ризик бути затриманим, а також скупчення російських збройних сил біля кордону Білорусі з Україною, що викликає занепокоєння».

Про це повідомляє сайт відомства. У США також порадили американцям утриматися від поїздок до Білорусі.

Державний департамент 31 січня 2022 року віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати, — йдеться у заяві на сайті Держдепу США.

24 січня у МЗС України повідомляли, що про від’їзд частини дипломатів та членів сімей Київ сповістили США, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Пізніше влада Канади доручила дітям дипломатів залишити територію України разом із родичами, що їх супроводжують, через «нарощування російської військової могутності».

У зв’язку з ескалацією напруженості на кордоні РФ та України, куди Росія стягує війська, США та країни Європи оголосили, що можуть запровадити жорсткі санкції у разі, якщо російські війська перейдуть кордон. Москва заперечує підготовку до воєнної операції, а переміщення військ пояснює проведенням навчань.

Західні країни почали надавати допомогу Україні, зокрема це стосується постачання озброєння. США заявили, що готові перекинути до Європи вісім з половиною тисяч військових і продовжують відправляти Україні військову допомогу.

У лютому на території Білорусі відбудуться масштабні навчання збройних сил Білорусі та Росії «Союзна рішучість».