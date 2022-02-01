День сурка отмечают 2 февраля – традиции праздника

https://racurs.ua/n166508-den-surka-otmechaut-2-fevralya-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

2 февраля отмечается День сурка — это национальный праздник в Канаде и США. Животное используют в качестве метеоролога.

В начале февраля люди внимательно смотрели за его поведением: если сурок вылезал из норы — ждали ранней весны, если вылезал и сразу прятался обратно, то тепла не ждали еще полтора месяца.

В мире День сурка стал известен благодаря одноименной комедийной мелодраме. Главный герой — тележурналист, который не очень хорошо относится к окружающим людям.

В наказание он просыпается в День сурка раз за разом, пока не меняется его эгоистичная натура. После успеха фильма выражение «день сурка» стало синонимом повторяющихся событий.

Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он изгонял бесов и исцелял людей от болезней. В народе день назвали Ефимов, или Ефим Вьюжный.

В этот день наши предки часто проводили свадебные церемонии. Считалось, если 2 февраля молодожены обвенчаются, то вся жизнь будет счастливой. День ангела отмечают Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.

День в истории: