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Ракурс
День сурка отмечают 2 февраля – традиции праздника

День сурка отмечают 2 февраля — традиции праздника

1 фев 2022, 22:35
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2 февраля отмечается День сурка — это национальный праздник в Канаде и США. Животное используют в качестве метеоролога.

В начале февраля люди внимательно смотрели за его поведением: если сурок вылезал из норы — ждали ранней весны, если вылезал и сразу прятался обратно, то тепла не ждали еще полтора месяца.

В мире День сурка стал известен благодаря одноименной комедийной мелодраме. Главный герой — тележурналист, который не очень хорошо относится к окружающим людям.

В наказание он просыпается в День сурка раз за разом, пока не меняется его эгоистичная натура. После успеха фильма выражение «день сурка» стало синонимом повторяющихся событий.

Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он изгонял бесов и исцелял людей от болезней. В народе день назвали Ефимов, или Ефим Вьюжный.

В этот день наши предки часто проводили свадебные церемонии. Считалось, если 2 февраля молодожены обвенчаются, то вся жизнь будет счастливой. День ангела отмечают Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.







День в истории:

  • 1274 — во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»;
  • 1536 — на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоса основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;
  • 1823 — в Венеции состоялась премьера оперы Россини «Семирамида»;
  • 1863 — Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен;
  • 1870 — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть;
  • 1922 — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1 тыс. экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»;
  • 1935 — впервые в судебной практике был использован детектор лжи;
  • 1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
  • 1943 — завершилась одна из ключевых битв Второй мировой войны. Советские войска нанесли поражение немецким войскам под Сталинградом;
  • 1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.

Источник: Ракурс


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