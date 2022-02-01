День сурка отмечают 2 февраля – традиции праздника

День сурка отмечают 2 февраля — традиции праздникаhttps://racurs.ua/n166508-den-surka-otmechaut-2-fevralya-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
2 февраля отмечается День сурка — это национальный праздник в Канаде и США. Животное используют в качестве метеоролога.
В начале февраля люди внимательно смотрели за его поведением: если сурок вылезал из норы — ждали ранней весны, если вылезал и сразу прятался обратно, то тепла не ждали еще полтора месяца.
В мире День сурка стал известен благодаря одноименной комедийной мелодраме. Главный герой — тележурналист, который не очень хорошо относится к окружающим людям.
В наказание он просыпается в День сурка раз за разом, пока не меняется его эгоистичная натура. После успеха фильма выражение «день сурка» стало синонимом повторяющихся событий.
Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он изгонял бесов и исцелял людей от болезней. В народе день назвали Ефимов, или Ефим Вьюжный.
В этот день наши предки часто проводили свадебные церемонии. Считалось, если 2 февраля молодожены обвенчаются, то вся жизнь будет счастливой. День ангела отмечают Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.
День в истории:
- 1274 — во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»;
- 1536 — на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоса основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;
- 1823 — в Венеции состоялась премьера оперы Россини «Семирамида»;
- 1863 — Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен;
- 1870 — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть;
- 1922 — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1 тыс. экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»;
- 1935 — впервые в судебной практике был использован детектор лжи;
- 1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
- 1943 — завершилась одна из ключевых битв Второй мировой войны. Советские войска нанесли поражение немецким войскам под Сталинградом;
- 1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.