День бабака відзначають 2 лютого – традиції свята

День бабака відзначають 2 лютого — традиції святаhttps://racurs.ua/ua/n166508-den-babaka-vidznachaut-2-lutogo-tradyciyi-svyata.htmlРакурс
2 лютого відзначають День бабака — це національне свято в Канаді та США. Тварину використовують як метеоролога.
На початку лютого люди уважно стежили за поведінкою тварини: якщо бабак вилазив із нори — чекали ранньої весни, якщо вилазив і одразу ховався назад, то тепла не чекали ще півтора місяця.
День бабака став відомий завдяки однойменній комедійній мелодрамі. Головний герой — тележурналіст, який не дуже добре ставиться до людей, які його оточують.
За це він отримує покарання — чоловік прокидається в День бабака багато разів поспіль, поки не змінюється його егоїстичний характер. Після успіху фільму вираз «день бабака» став синонімом подій, які постійно повторюються.
Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. У народі день назвали Єфимів, або Юхим Хуртовинний.
У цей день наші предки часто проводили весільні церемонії. Вважалося, якщо 2 лютого молодята обвінчаються, то все життя буде щасливим. День ангела відзначають Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Павло, Римма, Інна.
День в історії:
- 1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії»;
- 1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоса заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;
- 1823 — у Венеції відбулася прем'єра опери Россіні «Семіраміда»;
- 1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен;
- 1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу;
- 1922 — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1 тис. примірників опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс»;
- 1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні;
- 1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;
- 1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом;
- 1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.