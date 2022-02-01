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День бабака відзначають 2 лютого – традиції свята

День бабака відзначають 2 лютого — традиції свята

1 лют 2022, 22:35
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2 лютого відзначають День бабака — це національне свято в Канаді та США. Тварину використовують як метеоролога.

На початку лютого люди уважно стежили за поведінкою тварини: якщо бабак вилазив із нори — чекали ранньої весни, якщо вилазив і одразу ховався назад, то тепла не чекали ще півтора місяця.

День бабака став відомий завдяки однойменній комедійній мелодрамі. Головний герой — тележурналіст, який не дуже добре ставиться до людей, які його оточують.

За це він отримує покарання — чоловік прокидається в День бабака багато разів поспіль, поки не змінюється його егоїстичний характер. Після успіху фільму вираз «день бабака» став синонімом подій, які постійно повторюються.

Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. У народі день назвали Єфимів, або Юхим Хуртовинний.

У цей день наші предки часто проводили весільні церемонії. Вважалося, якщо 2 лютого молодята обвінчаються, то все життя буде щасливим. День ангела відзначають Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Павло, Римма, Інна.







День в історії:

  • 1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії»;
  • 1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоса заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;
  • 1823 — у Венеції відбулася прем'єра опери Россіні «Семіраміда»;
  • 1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен;
  • 1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу;
  • 1922 — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1 тис. примірників опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс»;
  • 1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні;
  • 1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;
  • 1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом;
  • 1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.

Джерело: Ракурс


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