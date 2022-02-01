День бабака відзначають 2 лютого – традиції свята

https://racurs.ua/ua/n166508-den-babaka-vidznachaut-2-lutogo-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

2 лютого відзначають День бабака — це національне свято в Канаді та США. Тварину використовують як метеоролога.

На початку лютого люди уважно стежили за поведінкою тварини: якщо бабак вилазив із нори — чекали ранньої весни, якщо вилазив і одразу ховався назад, то тепла не чекали ще півтора місяця.

День бабака став відомий завдяки однойменній комедійній мелодрамі. Головний герой — тележурналіст, який не дуже добре ставиться до людей, які його оточують.

За це він отримує покарання — чоловік прокидається в День бабака багато разів поспіль, поки не змінюється його егоїстичний характер. Після успіху фільму вираз «день бабака» став синонімом подій, які постійно повторюються.

Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. У народі день назвали Єфимів, або Юхим Хуртовинний.

У цей день наші предки часто проводили весільні церемонії. Вважалося, якщо 2 лютого молодята обвінчаються, то все життя буде щасливим. День ангела відзначають Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Павло, Римма, Інна.

День в історії: