США согласовали кандидатуру посла в Киеве, ранее Бринк работала в Совете нацбезопасности

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США назначат нового руководителя своего посольства в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство получило запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине. МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры.

Впервые о возможном назначении Бринк в Киев СМИ писали в октябре прошлого года.

На сегодняшний день Бринк является послом в Словакии. Она занимает эту должность с 2019 года. Ранее она работала в Совете по национальной безопасности США.

В последнее время Бринк была заместительницей помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе.

Источники сообщили мне, что администрация Байдена обсуждала кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине, — написала корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время может появиться кандидат на должность посла США в Украине. Ожидалось, что это будет хорошо известный в дипломатических кругах человек.

В Украине уже в течение двух с половиной лет отсутствует американский посол и решение о назначении было принято на фоне роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой.

Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006—2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию сейчас.

Источник: Bloomberg, «Интерфакс-Украина»