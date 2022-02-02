Ракурсhttps://racurs.ua/
США узгодили кандидатуру посла в Києві, раніше Брінк працювала в Раді нацбезпеки
США узгодили кандидатуру посла в Києві, раніше Брінк працювала в Раді нацбезпекиhttps://racurs.ua/ua/n166537-ssha-uzgodyly-kandydaturu-posla-v-kyievi-ranishe-brink-pracuvala-v-radi-nacbezpeky.htmlРакурс
США призначать нового керівника свого посольства в Україні.
Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що його відомство отримало запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні. МЗС вже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури.
Вперше про ймовірне призначення Брінк у Київ ЗМІ писали в жовтні минулого року.
На сьогодні Брінк є послом у Словаччині. Вона обіймає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США.
Останнім часом вона була заступницею помічника держсекретаря у Бюро з європейських та євразійських справ, де відповідала за питання, пов’язані зі Східною Європою, Кавказом та затяжними конфліктами у Європі.
Джерела повідомили мені, що адміністрація Байдена обговорювала кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні, — написала кореспондент Bloomberg у Білому домі Дженніфер Джейкобс.
19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчим часом може з’явитися кандидат на посаду посла США в Україні. Очікувалося, що це буде добре відома у дипломатичних колах людина.
В Україні вже протягом двох з половиною років немає американського посла і рішення про призначення ухвалено на тлі зростання напруженості у відносинах між Києвом та Москвою.
Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006—2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.
Джерело: Bloomberg, «Інтерфакс-Україна»
.