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Боец ВСУ покорил сеть зажигательным танцем
Боец ВСУ покорил сеть зажигательным танцем под Уитни Хьюстон (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166560-boec-vsu-pokoril-set-zajigatelnym-tancem-video.htmlРакурс
Вооруженные силы Украины (ВСУ) записали видео, которое стало вирусным в сети.
На аккаунте ВСУ в Twitter опубликовали зажигательный танец украинского бойца. Ролик по состоянию на утро 3 января набрал около 50 тыс. просмотров.
На видео боец ВСУ танцует под трек Queen of the Night Уитни Хьюстон. Пользователям понравился танец, о чем свидетельствуют положительные комментарии под постом.
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