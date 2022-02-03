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Ракурс
Боец ВСУ покорил сеть зажигательным танцем

Боец ВСУ покорил сеть зажигательным танцем под Уитни Хьюстон (ВИДЕО)

3 фев 2022, 11:20
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) записали видео, которое стало вирусным в сети.

На аккаунте ВСУ в Twitter опубликовали зажигательный танец украинского бойца. Ролик по состоянию на утро 3 января набрал около 50 тыс. просмотров.

На видео боец ​​ВСУ танцует под трек Queen of the Night Уитни Хьюстон. Пользователям понравился танец, о чем свидетельствуют положительные комментарии под постом.







Источник: Ракурс


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