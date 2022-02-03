Боец ВСУ покорил сеть зажигательным танцем

https://racurs.ua/n166560-boec-vsu-pokoril-set-zajigatelnym-tancem-video.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) записали видео, которое стало вирусным в сети.

На аккаунте ВСУ в Twitter опубликовали зажигательный танец украинского бойца. Ролик по состоянию на утро 3 января набрал около 50 тыс. просмотров.

На видео боец ​​ВСУ танцует под трек Queen of the Night Уитни Хьюстон. Пользователям понравился танец, о чем свидетельствуют положительные комментарии под постом.