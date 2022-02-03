Волну коронавируса среди детей зарегистрировали в Украине

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Коронавирус в Украине быстро распространяется среди детей. В Министерстве здравоохранения заявили, что с начала года почти в четыре раза увеличилось количество госпитализированных несовершеннолетних пациентов.

По состоянию на 31 января на стационарном лечении находится 1 тыс. 995 детей, больных коронавирусом и 549 с подозрением. Об этом сообщает «Суспільне».

В то же время 2 января в больницах находились 363 детей с ковидом и 322 с подозрением. В Минздраве дали рекомендации для родителей, которые помогут уберечь детей от заболевания.

Родители должны научить детей правильно мыть руки, кашлять в салфетку или изгиб локтя. Важно также не контактировать с больными сверстниками и избегать скопления людей.

Дети с подозрением на коронавирус не должны посещать учебные заведения. В ведомстве также напомнили, что вакцинироваться от коронавируса могут как взрослые, так и дети от 12 лет.

Для прививки подростков используется вакцина Comirnaty от Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12−18 лет.

Напомним, коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.

В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев.

Источник: «Суспільне»