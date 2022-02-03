Хвилю коронавірусу серед дітей зареєстрували в Україні

https://racurs.ua/ua/n166559-hvylu-koronavirusu-sered-ditey-zareiestruvaly-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні швидко поширюється серед дітей. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) заявили, що з початку року майже в чотири рази зросла кількість госпіталізованих неповнолітніх пацієнтів.

Станом на 31 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 1 тис. 995 дітей, хворих на коронавірус та 549 з підозрою. Про це повідомляє «Суспільне».

Водночас 2 січня в лікарнях перебували 363 дітей із ковідом та 322 з підозрою. У МОЗ дали рекомендації для батьків, які допоможуть вберегти дітей від захворювання.

Батьки повинні навчити дітей правильно мити руки, кашляти в серветку або згин ліктя. Важливо також не контактувати з хворими однолітками та уникати скупчення людей.

Діти з підозрою на коронавірус не повинні відвідувати навчальні заклади. У відомстві також нагадали, що вакцинуватися від коронавірус можуть як дорослі, так і діти від 12 років.

Для щеплення підлітків використовується вакцина Comirnaty від Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12−18 років.

Нагадаємо, коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили хворобу, серед них 4 тис. 446 дітей, 1 тис. 35 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 тис. 380 українців.

Джерело:«Суспільне»