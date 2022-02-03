Боєць ЗСУ підкорив мережу запальним танцем

https://racurs.ua/ua/n166560-boiec-zsu-pidkoryv-mereju-zapalnym-tancem-video.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) записали відео, яке стало вірусним у мережі.

На акаунті ЗСУ в Twitter опублікували запальний танець українського бійця. Ролик станом на ранок 3 січня набрав майже 50 тис. переглядів.

На відео боєць ЗСУ танцює під трек Queen of the Night Вітні Х’юстон. Користувачам мережі сподобався танець, про що свідчать позитивні коментарі під постом.