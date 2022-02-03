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Ракурс
Боєць ЗСУ підкорив мережу запальним танцем

Боєць ЗСУ підкорив мережу запальним танцем Вітні Х’юстон (ВІДЕО)

3 лют 2022, 11:20
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Збройні сили України (ЗСУ) записали відео, яке стало вірусним у мережі.

На акаунті ЗСУ в Twitter опублікували запальний танець українського бійця. Ролик станом на ранок 3 січня набрав майже 50 тис. переглядів.

На відео боєць ЗСУ танцює під трек Queen of the Night Вітні Х’юстон. Користувачам мережі сподобався танець, про що свідчать позитивні коментарі під постом.

Джерело: Ракурс


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