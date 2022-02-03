Новый миф о дронах – Киев ответил Минску о шпионах над Брестом

https://racurs.ua/n166563-novyy-mif-o-dronah-kiev-otvetil-minsku-o-shpionah-nad-brestom.html

Ракурс

Беларусь обвиняет Украину в запуске беспилотника, нарушившего белорусские границы. Из-за этого фейка Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины.

Украина намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу, — заявили в белорусском МИД.

Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали на допрос якобы «из-за целенаправленного запуска беспилотного летательного аппарата из Украины».

Спикер украинского МИДа Олег Николенко прокомментировал заявление соседнего ведомства, назвав его провокацией.

На смену мифическим «тонам оружия» пришли «беспилотники». Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России, — отметил он на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщили в Беларуси, упомянутый украинский беспилотный летательный аппарат 24 января якобы незаконно пересек государственную границу Беларуси. Как известно, Россия в Беларуси проводит совместные военные учения и даже развернула полевой лагерь.