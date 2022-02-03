Новий міф про дрони – Київ відповів Мінську про шпигунів над Брестом

https://racurs.ua/ua/n166563-novyy-mif-pro-drony-kyyiv-vidpoviv-minsku-pro-shpyguniv-nad-brestom.html

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Білорусь звинувачує Україну в запуску безпілотника, який порушив білоруські кордони. Через цей фейк Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України.

Україна навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу, — заявили в білоруському МЗС.

Посла України в Білорусі Ігора Кизима викликали на допит нібито «через цілеспрямований запуск безпілотного літального апарату з України».

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко прокоментував заяву сусіднього відомства, назвавши її провокацією.

На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії, — зазначив він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, як повідомили в Білорусі, згаданий український безпілотний літальний апарат 24 січня нібито незаконно перетнув державний кордон Білорусі. Як відомо, Росія в Білорусі проводить спільні військові навчання та навіть розгорнула польовий табір.