Самый спокойный для украинцев год в 2010-х назвали социологи

https://racurs.ua/n166571-samyy-spokoynyy-dlya-ukraincev-god-v-2010-h-nazvali-sociologi.html

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Социологи Киевского международного института социологии назвали самый спокойный период для граждан Украины в 2010-х годах.

В ходе опроса КМИС выяснил общий уровень стрессов в обществе и назвал процент тех, кто не переживал никаких стрессовых ситуаций в 2021 году. Социологи сравнили этот показатель с тем, который фиксировали каждый год с 2013 по 2021 год. Как можно увидеть, самое лучшее положение дел было в 2019 и 2013 годах.

До начала российско-украинской войны 48% опрошенных не переживали никаких стрессовых ситуаций.

В 2014 и 2015 годах положение было самым плохим, стрессы не переживали только 35% и 34% населения соответственно. В 2016 и 2017 годах ситуация улучшалась, доля людей, не переживавших стрессовые ситуации, возросла до 42%, но в 2018 году снова снизилась до уровня 2016 года.

Однако в 2019 году этот показатель снова пошел вверх и составлял 49%. Однако 2020 год и пандемия COVID принесли новые испытания, существенно повысившие общий уровень стресса украинцев.

Это отразилось в значительном снижении доли тех, кто не переживал стрессов — за последние два года этот показатель составляет примерно 30%, то есть 70% населения переживают тот или иной вид стресса.

Согласно исследованию КМИС, в 2021 году не менее двух третей (69%) опрошенных пережили стрессовую ситуацию. Это самый высокий показатель за последние 10 лет измерений.

По сравнению с «доковидным» периодом (2013−2019), в 2020−21 годах примерно вдвое выше доля переживших смерть близких. Если к 2020 году этот показатель не превышал 9%, то в 2020 году он составил 17%, а в 2021 году — 19% респондентов.

В последние годы наблюдается значительно меньшая доля тех, кто чувствовал свою беспомощность или потерял веру в собственные силы по сравнению с 2013—2018 годами.

Только 29% опрошенных не переживали ни одной стрессовой ситуации в 2021 году, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом (49%).

В КМИС предположили, что за последние два года пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на жизнь украинцев и в некоторой степени истощила граждан. В 2020—2021 году произошел значительный рост доли переживших тяжелую болезнь или смерть близких, а также потерявших работу.

Стрессы 2021 года

Чаще всего в 2021 году украинцы переживали следующие виды стресса:

смерть близких пришлось пережить 19% опрошенных (на 3% больше, чем в 2020 году);

пережили тяжелую болезнь или операцию 18% опрошенных (+3%);

тяжелую болезнь близких пережили 16% респондентов;

потеряли работу и стали вынужденно безработными 11% опрошенных (-2%);

потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 10% опрошенных.

Опрошенные в возрасте 18−39 лет переживали меньше стрессов по сравнению с опрошенными старше 70 лет, среди которых стресс пережили 75%.

Женщины несколько чаще переживали стрессовые ситуации: среди мужчин, по крайней мере, одну стрессовую ситуацию пережили 63% опрошенных, а среди женщин — 73%.

КМИС опросил 3−11 декабря 2021 года методом телефонных интервью 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных.