Соціологи назвали найспокійніший для українців рік у 2010-х

https://racurs.ua/ua/n166571-nayspokiynishyy-dlya-ukrayinciv-rik-u-2010-h-nazvaly-sociology.html

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Соціологи Київського міжнародного інституту соціології назвали найспокійніший період для громадян України у 2010-х роках.

Під час опитування КМІС з’ясував загальний рівень стресів у суспільстві і назвав відсоток тих, хто не переживав жодних стресових ситуацій у 2021 році.

Соціологи порівняли цей показник із тим, який фіксували щороку з 2013 до 2021 року. Як можна побачити, переважно найкращим становище було в 2019 та 2013 роках.

До початку російсько-української війни 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій.

У 2014 та 2015 становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення відповідно. У 2016 і 2017 ситуація покращувалася, частка людей, які не переживали стресових ситуацій, зросла до 42%, але в 2018 році знову знизилася до рівня 2016 року.

Однак у 2019 році цей показник знову пішов угору і складав 49%. Проте 2020 рік і пандемія COVID принесли нові випробування, які суттєво підвищили загальний рівень стресу українців.

Це відобразилось у значному зниженні частки тих, хто не переживав стресів — протягом останніх двох років цей показник складає приблизно 30%, тобто 70% населення переживають той чи інший вид стресу.

Згідно з дослідженням КМІС, у 2021 році не менше двох третин (69%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію. Це найвищий показник за останні 10 років вимірювань.

Порівняно з «доковідним» періодом (2013−2019 рр.), у 2020−21 роках приблизно вдвічі вища частка тих, хто пережив смерть близьких. Якщо до 2020 року цей показник не перевищував 9%, то у 2020 він склав 17%, а у 2021 — 19% респондентів.

Водночас в останні роки спостерігається значно менша частка тих, хто відчував свою безпорадність чи втратив віру у власні сили, порівняно з 2013−2018 роками.

Лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації у 2021 році, що значно менше порівняно з 2019 роком (49%).

У КМІС припустили, що за останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян. У 2020−2021 році відбулося значне зростання частки тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу.

Стреси 2021 року

Найчастіше в 2021 році українці переживали такі види стресу:

смерть близьких довелося пережити 19% опитаних (на 3% більше, ніж у 2020 році);

пережили самі важку хворобу чи операцію 18% опитаних (+3%);

важку хворобу близьких пережили 16% респондентів;

втратили роботу та стали вимушено безробітними 11% опитаних (-2%);

втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 10% опитаних.

Опитані віком 18−39 років переживали менше стресівпорівняно з опитаними віком старше 70 років, серед яких стрес пережили 75%.

Жінки дещо частіше переживали стресові ситуації: серед чоловіків принаймні одну стресову ситуацію пережили 63% опитаних, а серед жінок — 73%.

КМІС опитав 3−11 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих.