Як соцмережі позначилися на відносинах між людьми. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n166451-yak-kilkist-socmerej-poznachylasya-na-vidnosynah-mij-ludmy-doslidjennya.html

Ракурс

Опитування користувачів смартфонів показало, що різноманітні соціальні мережі та інші мобільні додатки займають все більше місця в житті людини.

Британська компанія YouGov, яка займається аналізом мобільних даних, провела опитування 1 тис. 966 користувачів смартфонів. Виявилося, що кожна четверта людина намагається не відставати від друзів і встановлює собі додатки, які спочатку йому не потрібні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Дослідження показало, що, боячись пропустити важливу інформацію або відстати від друзів, люди реєструються відразу в низці додатків. Опитування показало, що кожен третій користувач зізнався, що пропустив вечірку або важливу подію з друзями через те, що у нього не було потрібного додатка. Кожен десятий зазначив, що відсутність певних програм призвела до втрати спілкування або негативно вплинула на відносини.

Ще 47% опитаних заявили, що хотіли б використовувати лише додаток для обміну повідомленнями, якби вони могли. Ще 38% людей, які використовували три різні програми для спілкування, зізналися, що відчувають труднощі в їх контролі. Крім того, цей показник збільшився до 43% для тих, хто використовував п’ять та більше програм.

Соціологи з’ясували, що люди відчувають стрес, якщо в їхньому смартфоні встановлені п’ять або шість різних додатків для обміну повідомленнями. Також дослідники з’ясували, що з 57% людей у віці від 18 до 34 років, які забули відповісти другу, кожен п’ятий втратив через це з ним зв’язок.

Нагадаємо, американські вчені проаналізували мільйони твітів від тисяч користувачів Twitter та встановили, що функції «лайків» та репостів у соціальних мережах провокують поширення більшої кількості повідомлень з обуренням.

Джерело: Daily Mail