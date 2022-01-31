Как соцсети сказались на отношениях между людьми. Фото: rbk

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Ракурс

Опрос пользователей смартфонов показал, что разнообразные социальные сети и другие мобильные приложения занимают все больше места в жизни человека.

Британская компания YouGov, которая занимается анализом мобильных данных, провела опрос 1 тыс. 966 пользователей смартфонов. Оказалось, что каждый четвертый человек старается не отставать от друзей и устанавливает себе приложения, которые изначально ему не нужны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование показало, что, боясь пропустить важную информацию или отстать от друзей, люди регистрируются сразу в ряде приложений. Опрос показал, что каждый третий пользователь признался, что пропустил вечеринку или важное событие с друзьями из-за того, что у него не было нужного приложения. Каждый десятый отметил, что отсутствие определенных программ привело к потере общения или негативно повлияло на отношения.

Еще 47% опрошенных заявили, что хотели бы использовать только приложение для обмена сообщениями, если бы они могли. Еще 38% людей, которые использовали три разные программы для общения, признались, что испытывают трудности в их контроле. Кроме того, этот показатель увеличился до 43% для тех, кто использовал пять и более программ.

Социологи выяснили, что люди испытывают стресс, если в их смартфоне установлены пять или шесть различных приложений для обмена сообщениями. Также исследователи выяснили, что из 57% людей в возрасте от 18 до 34 лет, забывших ответить другу, каждый пятый потерял из-за этого с ним связь.

Напомним, американские ученые проанализировали миллионы твитов от тысяч пользователей Twitter и установили, что функции «лайков» и репостов в социальных сетях провоцируют распространение большего количества сообщений с возмущением.

Источник: Daily Mail