Карту готовности к вторжению РФ разработали в Эстонии. Фото:

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Эстония готовится к последствиям в случае возможного полномасштабного российского вторжения в Украину.

Эстонское правительство разработало карту готовности в сфере гособороны. И хотя Эстонии не грозит военное вторжение, но граждане должны быть готовыми к последствиям расширения боевых действий в Украине. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Каи Каллас, сообщает ERR.

Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, что сопровождает усиление военной активности, — заявила Каллас.

По ее словам, основой безопасности Эстонии является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона. Каллас подчеркнула, что страна должна быть готовой к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератакам, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям.

У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, которые требуют дальнейших размышлений и действий, — рассказала эстонский премьер и добавила, что для реализации целей в области военной национальной обороны правительство Эстонии дополнительно выделит 380 млн евро.











Напомним, Германия заблокировала поставки оружия в Украину из Эстонии. Возникшая проблема связана с экспортом гаубиц Д-30, которые были произведены в Советском Союзе и дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После объединения Германии Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая затем передала его в Эстонию в 2009 году.

Источник: ERR