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Ракурс
Карту готовності до вторгнення РФ розробили в Естонії. Фото:

Карту готовності до вторгнення РФ розробили в Естонії

4 лют 2022, 11:41
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Естонія готується до наслідків у разі можливого повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Естонський уряд розробив карту готовності у сфері держоборони. І хоча Естонії не загрожує військове вторгнення, але громадяни повинні бути готовими до наслідків розширення бойових дій в Україні. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас, повідомляє ERR.

Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності, — заявила Каллас.

За її словами, основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона. Каллас наголосила, що країна повинна бути готовою до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків.

Уряд має план, як підвищити готовність країни та впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших роздумів та дій, — розповіла естонський прем'єр і додала, що для реалізації цілей у галузі військової національної оборони уряд Естонії додатково виділить 380 млн євро.






Нагадаємо, Німеччина заблокувала постачання зброї в Україну з Естонії. Проблема, що виникла, пов’язана з експортом гаубиць Д-30, які були вироблені у Радянському Союзі та дислокувалися у колишній Східній Німеччині. Після об'єднання Німеччини Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала її до Естонії у 2009 році.

Джерело: ERR

Джерело: Ракурс


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