Владимир Путин, фото: Yandex.Zen

https://racurs.ua/n166833-za-neuvajenie-k-pohojemu-na-putina-cheloveku-osudili-jitelya-rf.html

Ракурс

В России жителя Новгорода оштрафовали за неуважение к «похожему на Путина человеку».

Мужчине придется заплатить 15 тыс. рублей (более 5,3 тыс. грн) за фото, опубликованное в соцсети «ВКонтакте» еще в 2012 году, когда Владимир Путин снова стал президентом РФ, сообщает издание «Московский комсомолец».

На опубликованном им фото неизвестный «совершает мочеиспускание на фото внешне схожего с Путиным человека». Под одной из фотографий есть подпись: «Иногурация на ура» (орфография сохранена).

Изучив эти материалы, суд пришел к выводу, что такое фото выражает неуважение к органам власти и расценил такие действия россиянина как мелкое хулиганство.

При этом суд не указал, что на фото именно Путин, отметив, что там изображен «человек, внешне схожий с президентом Российской Федерации В. В. Путиным».

Несмотря на то, что в России закон «О неуважении власти» вступил в силу только 1 апреля 2019 года, уже есть ряд случаев, когда жителей РФ судили за публикации в интернете, сделанные до этой даты.

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Дело в том, что российское правосудие считает публикацию оскорбительных для власти материалов «продолжающимся преступлением». Соответственно, датой правонарушения считается момент, когда эти материалы попали в поле зрения правоохранительных органов.

Источник: «Московский комсомолец»