Володимир Путін, фото: Yandex.Zen

https://racurs.ua/ua/n166833-za-nepovagu-do-shojoyi-na-putina-ludyny-zasudyly-jytelya-rf.html

Ракурс

У Росії жителя Новгорода оштрафували за неповагу до «схожої на Путіна людини».

Чоловіку доведеться заплатити 15 тис. рублів (понад 5,3 тис. грн) за фото, опубліковане в соцмережі «вКонтакте» ще в 2012 році, коли Володмиир Путін знову став президентом РФ, повідомляє видання «Московский комсомолец».

На опублікованому ним фото невідомий «здійснює сечовипускання на фото зовні схожої з Путіним людини». Під однією із фотографій є підпис: «Іногурація на ура» (орфографія збережена).

Вивчивши ці матеріали, суд дійшов висновку, що таке фото виражає неповагу до органів влади й розцінив такі дії росіянина як дрібне хуліганство.

Вивчивши ці матеріали, суд дійшов висновку, що таке фото виражає неповагу до органів влади й розцінив такі дії росіянина як дрібне хуліганство. При цьому суд не вказав, що на фото саме Путін, зазначивши, що там зображена «людина, зовні схожа з президентом Російської Федерації В. В. Путіним».

Попри те, що в Росії закон «Про неповагу до влади» набув чинності лише 1 квітня 2019 року, вже є низка випадків, коли жителів РФ судили за публікації в інтернеті, зроблені до цієї дати.

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Річ у тім, що російське правосуддя вважає публікацію образливих для влади матеріалів «триваючим злочином». Відповідно, датою правопорушення вважається момент, коли ці матеріали потрапили в поле зору правоохоронних органів.

Джерело: «Московский комсомолец»