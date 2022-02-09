Шину с шеи крокодила сняли после шести лет неудачных попыток

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Ракурс

Гребнистый крокодил с индонезийского острова Сулавеси шесть лет носил на шее шину от мотоцикла. В 2022 году четырехметровую рептилию наконец-то удалось поймать и освободить от резинового хомута.

Попытки помочь крокодилу предпринимались и ранее, но ни одна из них не достигла успеха. На этот раз местные жители во главе с торговцем птицами по имени Тили поймали крокодила, вытащили на берег и сняли шину, пишет The Guardian.

Жители города Палу на острове Сулавеси еще в 2016 году заметили в реке крокодила (Crocodylus porosus) длиной около четырех метров, который пострадал от выброшенной шины. Не исключено, что она была частью браконьерской ловушки.

Многие опасались, что по мере роста крокодила резиновый хомут задушит его. В попытке привлечь внимание к проблеме местные власти в 2020 году пообещали наградить того, кто сумеет помочь крокодилу.

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В минувший понедельник история об освобождении крокодила увенчалась успехом. Торговец птицами Тили три недели пытался приманить рептилию живыми курами и утками и заарканить. Дважды веревки рвались — и лишь буксировочный трос из нейлона оказался удержал крокодила. Десятки местных жителей вытащили крокодила на берег, пилой разрезали шину и сняли ее. После этого рептилию отпустили обратно в воду.