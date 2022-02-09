Шину з шиї крокодила зняли після шести років невдалих спроб

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Гребенястий крокодил з індонезійського острова Сулавесі шість років носив на шиї шину від мотоцикла. У 2022 році чотириметрову рептилію нарешті вдалося спіймати та звільнити від гумового сильця.

Спроби допомогти крокодилові робилися й раніше, але жодна з них не увінчалася успіхом. Цього разу місцеві мешканці на чолі з торговцем птахами на ім’я Тілі впіймали крокодила, витягли на берег та зняли шину, пише The Guardian.

Жителі міста Палу на острові Сулавесі ще у 2016 році помітили у річці крокодила (Crocodylus porosus) завдовжки близько чотирьох метрів, який постраждав від викинутої шини. Не виключено, що вона була частиною пастки.

Багато хто побоювався, що з роками гумовий хомут задушить тварину. У 2020 році місцева влада спробувала привернути увагу до проблеми й пообіцяла нагородити того, хто зможе допомогти крокодилу.

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Минулого понеділка історія про звільнення крокодила увінчалася успіхом. Торговець Тілі впродовж трьох тижнів намагався виманити рептилію живими курками та качками та заарканити. Двічі мотузки рвалися — і лише буксирувальний трос із нейлону втримав крокодила. Десятки місцевих мешканців допомогли витягнули рептилію на берег, пилкою розрізали шину та зняли її. Після цього крокодила відпустили у воду.